Juventus Bremer torna in gruppo | possibile convocazione in Champions rientro vicino tra Bologna e Roma

Serieagoal.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ritrova un pilastro del suo reparto arretrato proprio alla vigilia di una settimana chiave. Gleison Bremer è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, un segnale che va oltre la semplice notizia di giornata: è il primo vero passo verso il ritorno in campo dopo i due mesi passati tra intervento al ginocchio e riabilitazione. Nel corso della rifinitura che precede la sfida di Champions League contro il Pafos, il brasiliano è sceso sul prato sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti e del suo staff. Ha svolto riscaldamento, torello e una parte di lavoro collettivo, mostrando una condizione in linea con la tabella di recupero fissata dal club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

juventus bremer torna in gruppo possibile convocazione in champions rientro vicino tra bologna e roma

© Serieagoal.it - Juventus, Bremer torna in gruppo: possibile convocazione in Champions, rientro vicino tra Bologna e Roma

Bremer Juventus: la decisione di Tudor verso il Borussia Dortmund. Nessun dubbio in difesa per il tecnico, ecco la scelta sul brasiliano

Juventus, le tre chiavi contro il Dortmund. Molto passerà per Bremer

Juventus: ritorno di Bremer

juventus bremer torna gruppoJuventus, Bremer torna in gruppo: com'è andato l'allenamento e quando può giocare - Si rivede Gleison Bremer insieme alla squadra: il brasiliano si allena con i compagni dopo l'infortunio al ginocchio. Scrive msn.com