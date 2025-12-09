Juventus Bremer torna in gruppo | possibile convocazione in Champions rientro vicino tra Bologna e Roma
La Juventus ritrova un pilastro del suo reparto arretrato proprio alla vigilia di una settimana chiave. Gleison Bremer è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, un segnale che va oltre la semplice notizia di giornata: è il primo vero passo verso il ritorno in campo dopo i due mesi passati tra intervento al ginocchio e riabilitazione. Nel corso della rifinitura che precede la sfida di Champions League contro il Pafos, il brasiliano è sceso sul prato sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti e del suo staff. Ha svolto riscaldamento, torello e una parte di lavoro collettivo, mostrando una condizione in linea con la tabella di recupero fissata dal club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Bremer Juventus: la decisione di Tudor verso il Borussia Dortmund. Nessun dubbio in difesa per il tecnico, ecco la scelta sul brasiliano
Juventus, le tre chiavi contro il Dortmund. Molto passerà per Bremer
. @juventusfc | Bremer e Rugani sono tornati in gruppo, ma non sono ancora pronti per giocare Vai su X
Allenamento della #Juventus pre #JuvePafos ? Bremer, Rugani - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Bremer torna in gruppo: com'è andato l'allenamento e quando può giocare - Si rivede Gleison Bremer insieme alla squadra: il brasiliano si allena con i compagni dopo l'infortunio al ginocchio. Scrive msn.com
