Juventus Bremer torna in gruppo | possibile convocazione in Champions rientro vicino tra Bologna e Roma

La Juventus ritrova un pilastro del suo reparto arretrato proprio alla vigilia di una settimana chiave. Gleison Bremer è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, un segnale che va oltre la semplice notizia di giornata: è il primo vero passo verso il ritorno in campo dopo i due mesi passati tra intervento al ginocchio e riabilitazione. Nel corso della rifinitura che precede la sfida di Champions League contro il Pafos, il brasiliano è sceso sul prato sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti e del suo staff. Ha svolto riscaldamento, torello e una parte di lavoro collettivo, mostrando una condizione in linea con la tabella di recupero fissata dal club.

