Juventus | Bremer è tornato

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, nella rifinitura a porte aperte della Continassa, il brasiliano Bremer è finalmente sceso in campo con il resto della squadra: riscaldamento completo, torello, esercizi di possesso e persino qualche contrasto. Sorriso largo, abbracci con i compagni, e un “finalmente” sussurrato a Kalulu mentre si sistemava la fascia da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus bremer 232 tornato

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bremer è tornato

Bremer Juventus: la decisione di Tudor verso il Borussia Dortmund. Nessun dubbio in difesa per il tecnico, ecco la scelta sul brasiliano

Juventus, le tre chiavi contro il Dortmund. Molto passerà per Bremer

Juventus: ritorno di Bremer

juventus bremer 232 tornatoFLASH | Juventus, doppio recupero per Spalletti: c’&#232; Bremer! - Dimenticato il ko contro il Napoli arrivato nell'ultimo turno del campionato, la Juventus è tornata a ... Da fantamaster.it