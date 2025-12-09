Juventus | Bremer è tornato
Ieri pomeriggio, nella rifinitura a porte aperte della Continassa, il brasiliano Bremer è finalmente sceso in campo con il resto della squadra: riscaldamento completo, torello, esercizi di possesso e persino qualche contrasto. Sorriso largo, abbracci con i compagni, e un “finalmente” sussurrato a Kalulu mentre si sistemava la fascia da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bremer Juventus: la decisione di Tudor verso il Borussia Dortmund. Nessun dubbio in difesa per il tecnico, ecco la scelta sul brasiliano
Juventus, le tre chiavi contro il Dortmund. Molto passerà per Bremer
. @juventusfc | Bremer e Rugani sono tornati in gruppo, ma non sono ancora pronti per giocare Vai su X
Bremer si allena in gruppo alla vigilia di Juventus-Pafos: già convocato per la Champions? Il piano - facebook.com Vai su Facebook
FLASH | Juventus, doppio recupero per Spalletti: c’è Bremer! - Dimenticato il ko contro il Napoli arrivato nell'ultimo turno del campionato, la Juventus è tornata a ... Da fantamaster.it
