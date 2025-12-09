Ieri pomeriggio, nella rifinitura a porte aperte della Continassa, il brasiliano Bremer è finalmente sceso in campo con il resto della squadra: riscaldamento completo, torello, esercizi di possesso e persino qualche contrasto. Sorriso largo, abbracci con i compagni, e un “finalmente” sussurrato a Kalulu mentre si sistemava la fascia da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bremer è tornato