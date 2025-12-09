Juve Spalletti non si fida del Pafos | Squadra tignosa Forte in attacco prende pochi gol

Dopo sei giornate di campionato, Juventus e Pafos condividono lo stesso punteggio, ma con differenze di classifica e rendimento. L’allenatore Spalletti mette in guardia dai ciprioti, descrivendoli come una squadra tignosa, forte in attacco e con una solida difesa. La situazione sorprende alla luce delle aspettative iniziali e apre nuovi interrogativi sulla stagione delle due squadre.

Torino, 9 dicembre 2025 – Chi l’avrebbe mai detto che dopo sei giornate Juventus e Pafos avrebbero avuto lo stesso punteggio in classifica.Bianconeri e ciprioti hanno in egual misura sei punti, ma la Vecchia Signora ha una differenza reti leggermente migliore e oggi è ventiduesima, mentre il Pafos sarebbe l’ultima delle qualificate. Fa strano scriverlo ma quello di domani sera allo Stadium è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Lo score è identico (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta) e la Juve ha trovato una boccata di ossigeno nel gelo di Bodo, grazie a una partita stappata e ribaltata dalle giocate di Yildiz e dal gol finale di David, nell’unico vero acuto cantato fino a qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net