Juve Pafos Primavera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Youth League dei bianconeri di Padoin I dettagli

Scopri come seguire in diretta streaming e in televisione la partita Juve Pafos Primavera, valida per la sesta giornata della Youth League 2025/26. Ecco tutti i dettagli su come e dove poter vedere la sfida dei giovani bianconeri di Padoin, tra aggiornamenti e orari.

Juve Pafos Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Youth League, valida per la sesta giornata 202526. I dettagli. L’Europa chiama, la Juve Primavera risponde. Dopo le emozioni del campionato, i bianconeri sono pronti a tornare sul palcoscenico continentale per dare continuità al loro percorso di crescita. Domani, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 15:00, l’Allianz Training Center di Vinovo ospiterà la sfida contro i ciprioti del Pafos, valida per la sesta e ultima giornata della UEFA Youth League. Il post-Derby: un punto di carattere contro il Toro. La squadra arriva a questo appuntamento con il morale solido, reduce da una settimana intensa culminata nel Derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Youth League dei bianconeri di Padoin. I dettagli

Juve, Champions in salita: ora decisive le partite contro Bodo e Pafos

Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro

Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium

#Juve, Pafos all’attacco: “Vi abbiamo studiato. E l’ultima volta allo Stadium ho vinto un trofeo" shorturl.at/pL9nB Vai su X

La grande novità di formazione domani per Juventus-Pafos L’annuncio di Luciano Spalletti ? - facebook.com Vai su Facebook

Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Scrive tuttosport.com