Juve Pafos l’allenamento della vigilia dei bianconeri di Spalletti | le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Pafos, rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto appuntamento di Champions League 202526 – VIDEO Vigilia di Champions in casa Juve: domani i bianconeri sfidano il Pafos nel sesto appuntamento europeo della stagione. La squadra di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il BodoGlimt, cerca conferme in Europa e la conquista di un posto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

