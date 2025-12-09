Juve Pafos il ds dei ciprioti Giaretta avverte | Abbiamo perso solo col Bayern i playoff sarebbero qualcosa di enorme Spalletti l’uomo giusto per loro

Juve Pafos, il ds dei ciprioti Giaretta avverte: «Abbiamo perso solo col Bayern, i playoff sarebbero qualcosa di enorme». Le parole verso il match. La Juventus affronterà domani sera il Pafos allo Stadium per la sesta giornata di Champions League. A Tuttosport ha parlato il suo direttore sportivo, Cristiano Giaretta, che ha offerto un quadro del suo club e del calcio cipriota. IL SOGNO PAFOS ALLO STADIUM – « Noi continuiamo a coltivare un sogno, con la consapevolezza di quanto sia però complicato. Certo, vedere la mia squadra giocare all’Allianz Stadium fa pensare a quanto tutto sia quantomeno improbabile ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

