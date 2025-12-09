Justice League Dark | Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato!

Il maestro del cinema, Guillermo del Toro, noto per classici cinematografici e per l’imminente progetto Frankenstein, aveva in cantiere un progetto DC che i fan desiderano ancora oggi: il film Justice League Dark. Nonostante il progetto sia purtroppo sfuggito alla produzione, del Toro ha recentemente svelato una serie di dettagli chiave che illuminano la sua visione per questo attesissimo film DC. Intervistato nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, del Toro ha condiviso informazioni sui personaggi, il casting e alcune sequenze mozzafiato, inclusa la sorprendente apparizione di un’icona DC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

