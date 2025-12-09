Justice League Dark | Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato!
Il maestro del cinema, Guillermo del Toro, noto per classici cinematografici e per l’imminente progetto Frankenstein, aveva in cantiere un progetto DC che i fan desiderano ancora oggi: il film Justice League Dark. Nonostante il progetto sia purtroppo sfuggito alla produzione, del Toro ha recentemente svelato una serie di dettagli chiave che illuminano la sua visione per questo attesissimo film DC. Intervistato nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, del Toro ha condiviso informazioni sui personaggi, il casting e alcune sequenze mozzafiato, inclusa la sorprendente apparizione di un’icona DC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Differenza tra justice gang e justice league spiegata
Rocksteady di Batman Arkham ha vissuto un 2024 difficilissimo a causa di Suicide Squad: Kill the Justice League
Hawkman tradisce la justice league in un colpo di scena assoluto di dc
La Justice League di Zack Snyder potrebbe davvero tornare… ma non al cinema. Secondo nuovi report, lo Snyderverse avrebbe una sola via di sopravvivenza concreta: trasformarsi in una serie a fumetti, continuando la storia iniziata con Man of Steel, Batman - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo del Toro rivela casting e dettagli della storia del suo film cancellato su Justice League Dark - Guillermo del Toro svela casting, trama e retroscena del suo film cancellato su Justice League Dark e commenta il possibile futuro nel DCU. Riporta cinefilos.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com