Justice League Dark | Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato!

Nerdpool.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro del cinema, Guillermo del Toro, noto per classici cinematografici e per l’imminente progetto Frankenstein, aveva in cantiere un progetto DC che i fan desiderano ancora oggi: il film Justice League Dark. Nonostante il progetto sia purtroppo sfuggito alla produzione, del Toro ha recentemente svelato una serie di dettagli chiave che illuminano la sua visione per questo attesissimo film DC. Intervistato nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, del Toro ha condiviso informazioni sui personaggi, il casting e alcune sequenze mozzafiato, inclusa la sorprendente apparizione di un’icona DC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

justice league dark guillermo del toro rivela i dettagli del suo cinecomic dc mai realizzato

© Nerdpool.it - Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato!

Differenza tra justice gang e justice league spiegata

Rocksteady di Batman Arkham ha vissuto un 2024 difficilissimo a causa di Suicide Squad: Kill the Justice League

Hawkman tradisce la justice league in un colpo di scena assoluto di dc

justice league dark guillermoGuillermo del Toro rivela casting e dettagli della storia del suo film cancellato su Justice League Dark - Guillermo del Toro svela casting, trama e retroscena del suo film cancellato su Justice League Dark e commenta il possibile futuro nel DCU. Riporta cinefilos.it