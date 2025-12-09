Junkan Dojo medaglie e crescita alla Coppa Shotokan di Bassano
Alla città di Bassano del Grappa il Junkan Dojo di Viareggio ha vissuto una giornata che resterà impressa nella memoria: alla 56ª Coppa Shotokan Hiroshi Shirai, la gara a invito più importante del karate italiano, i giovani viareggini hanno trasformato mesi di lavoro in medaglie, confermando il proprio valore tecnico e umano. Un risultato che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Europei ESKA, la Junkan Dojo porta l’Italia in cima al podio
Arti marziali, trionfo Italiano agli Europei ESKA: la Junkan Dojo domina con i suoi allievi e il Maestro Bianchi - facebook.com Vai su Facebook
Junkan Dojo, trionfo e crescita alla competizione più prestigiosa d’Italia - Gli atleti di Viareggio, reduci dagli Europei in Portogallo, brillano alla 56ª Coppa Shotokan Hiroshi Shirai, la gara a invito più importante del panorama nazionale. Come scrive politicamentecorretto.com
