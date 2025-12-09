Jujutsu kaisen ha bisogno di un film ora e una nuova analisi conferma

Il successo di Jujutsu Kaisen: Execution ha confermato la forte popolarità della serie, superando record e raggiungendo risultati di incasso notevoli. Questo nuovo film ha dimostrato una crescita significativa rispetto alle performance passate dell’anime sul grande schermo, evidenziando l’interesse crescente del pubblico e la validità del franchise nel panorama cinematografico.

successo di Jujutsu Kaisen: Execution e record superati. Il nuovo film di Jujutsu Kaisen ha dimostrato una crescita significativa nei numeri di incassi, svalutando alcune performance pregresse del genere anime sul grande schermo. La prima giornata di notre debut, anche grazie a anteprime e vendite di biglietti anticipate, ha generato oltre $1,6 milioni solo in Nord America, con un totale di $4,9 milioni nel primo giorno di uscita. Rispetto a Demon Slayer: To the Swordsmith Village, che all'esordio del 2023 aveva totalizzato $4,2 milioni, la performance di Execution ha superato questa cifra di poco, attestandosi a $10,2 milioni nel weekend di debutto.

