John Cena | Non cambierei nulla di questo anno inutile pensare a come poteva essere con The Rock

John Cena rivela i retroscena del suo recente turn heel durante WWE Elimination Chamber 2025, commentando la gestione della storyline con Cody Rhodes e svelando cosa sarebbe potuto succedere con i piani iniziali che vedevano coinvolto The Rock. L'articolo analizza gli aspetti più significativi di questa svolta nella carriera di Cena e le decisioni prese dalla WWE.

John Cena ha svelato i retroscena del suo discusso turn heel iniziato a WWE Elimination Chamber 2025, spiegando come sia stata gestita la storyline con Cody Rhodes e cosa sia realmente accaduto con i piani originali che coinvolgevano The Rock. La genesi del turn heel di John Cena. In una recente intervista con Chris Van Vliet, John Cena ha offerto uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro la svolta da cattivo che ha caratterizzato la sua ultima run in WWE. Il wrestler ha spiegato che le reazioni del pubblico, anche quelle critiche, sono state il segnale che la storia stava funzionando. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena: “Non cambierei nulla di questo anno, inutile pensare a come poteva essere con The Rock”

Peacemaker stagione 2 episodio 5 finale: il destino di john cena in bilico

WRESTLEPALOOZA: Brock Lesnar distrugge John Cena con sette F5, Paul Heyman torna al suo fianco

WWE: John Cena annuncia un torneo per l’ultimo avversario aperto ad atleti di altre compagnie

La Vision porta caos e distruzione a WWE Raw tra attacchi e il ritorno dell'uomo mascherato, Gunther - WWE manda un messaggio a John Cena e molto altro a WWE Raw! Scopri i risultati tinyurl.com/yu5vkkmd Rivivi le emozioni dello show on demand su di - facebook.com Vai su Facebook

Drew McIntyre desiderava affrontare John Cena quest'anno - Non c´è dubbio che il tour d´addio di una icona come John Cena non abbia aiutato McIntyre a ottenere lo spazio che avrebbe voluto, visto che Triple H si è concentrato maggiormente sul 17 volte ... Scrive worldwrestling.it