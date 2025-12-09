jimmy kimmel rinnova il contratto con abc

Jimmy Kimmel rinnova il suo contratto con ABC, confermando la sua presenza nel late show anche per il prossimo anno. Dopo un breve periodo di sospensione, il conduttore americano ha ripreso le trasmissioni e ha deciso di continuare la collaborazione con Disney e il network. Il rinnovo sottolinea la stabilità e il successo della sua conduzione.

Jimmy Kimmel resta in sella al suo late show. Il conduttore americano, sospeso a metà settembre per alcuni commenti sulla morte di Charlie Kirk e tornato in onda dopo pochi giorni, ha rinnovato il contratto con Disney e il network Abc per un altro anno. «Sono lieto di annunciare un altro anno privo di talento», ha commentato sul suo profilo Instagram. « Fino al 2027 o la fine del mondo», ha aggiunto in onda. «Dipende cosa arriverà prima. Il rinnovo? Ci ho pensato molto e ho deciso che avrei voluto trascorrere meno tempo con la mia famiglia. Che sia a letto la sera o durante l’ora del bagno la mattina, per me significa molto avere la vostra attenzione e lavorare con questo fantastico gruppo di persone per un altro anno». 🔗 Leggi su Lettera43.it