Jimmy Kimmel annuncia il rinnovo del suo contratto | Fino al 2027 o alla fine del mondo

Jimmy Kimmel ha annunciato il rinnovo del suo contratto con ABC, prolungandolo fino al 2027 o oltre. Durante la sua trasmissione, il conduttore ha condiviso la notizia con il suo tipico senso dell'umorismo, scherzando sulla situazione attuale della società. L'estensione del contratto conferma la sua presenza stabile nel panorama televisivo nei prossimi anni.

Il conduttore ha esteso il suo accordo con ABC e ha annunciato la notizia durante la sua trasmissione, scherzando sull'attuale situazione della società. Jimmy Kimmel, nonostante i problemi affrontati alcuni mesi fa, ha rinnovato il suo accordo con ABC per un altro anno. Il conduttore rimarrà quindi alla guida del suo popolare talk show fino al mese di maggio 2027. Il rinnovo del contratto Le fonti di Deadline sostengono che la star del piccolo schermo sarebbe intenzionata a porre fine alla sua partnership con il network al termine di questo nuovo accordo, tuttavia non c'è, almeno per ora, nessuna conferma riguardante questo dettaglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it