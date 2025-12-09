Jimmy Ghione un anello di brillanti è il pegno d' amore per la fidanzata Marialaura De Vitis 30 anni più giovane

Jimmy Ghione è felicemente fidanzato ma non si sposa. Lo storico inviato torinese di "Striscia la notizia", 61 anni, con un video-messaggio da Miami a Storie al bivio weekend, il programma di Monica Setta, ha chiesto alla fidanzata Marialaura De Vitis, 27 anni, che era ospite della trasmissione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

jimmy ghione anello brillantiJimmy Ghione ha regalato anello di fidanzamento di brillanti a Marialaura De Vitis, lei lo mostra felice in tv: guarda - Durante l’ultima puntata di “Storie al bivio” se n’è parlato e la 27enne ha anche mostrato l’ anello di fidanzamento che le ha regalato lo storico inviato di “Striscia la Notizia”. Riporta gossip.it