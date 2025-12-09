Jennifer Lopez cancella il tatuaggio per Ben Affleck | via il simbolo dell'infinito con la rimozione laser
Nell’ultimo video pubblicato sui social, sul costato di Jennifer Lopez non c’è più traccia del disegno che, nel 2023, aveva celebrato il suo amore ritrovato con Ben Affleck. 🔗 Leggi su Fanpage.it
