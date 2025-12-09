Jennifer Lawrence | L' idea di essere madri perfette e avere una carriera ostacola il progresso delle donne nel lavoro

Jennifer Lawrence riflette sulle sfide delle donne nel mondo del lavoro e della maternità, sottolineando come l'ideale di perfezione possa ostacolare il progresso femminile. Ricordando la lettura di un libro durante la maternità, evidenzia le difficoltà incontrate e l’importanza di affrontare queste tematiche per favorire una maggiore parità.

«Quando ho letto il libro il mio primo figlio aveva 6 settimane. Sono rimasta colpita dalla protagonista, mi ha ricordato Gena Rowlands in Una donna. Il personaggio più.

