Jennifer Lawrence | L' idea di essere madri perfette e avere una carriera ostacola il progresso delle donne nel lavoro

Leggo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lawrence riflette sulle sfide delle donne nel mondo del lavoro e della maternità, sottolineando come l'ideale di perfezione possa ostacolare il progresso femminile. Ricordando la lettura di un libro durante la maternità, evidenzia le difficoltà incontrate e l’importanza di affrontare queste tematiche per favorire una maggiore parità.

«Quando ho letto il libro il mio primo figlio aveva 6 settimane. Sono rimasta colpita dalla protagonista, mi ha ricordato Gena Rowlands in?Una donna?. Il personaggio più. 🔗 Leggi su Leggo.it

jennifer lawrence l idea di essere madri perfette e avere una carriera ostacola il progresso delle donne nel lavoro

© Leggo.it - Jennifer Lawrence: «L'idea di essere madri perfette e avere una carriera ostacola il progresso delle donne nel lavoro»

Leggi anche questi approfondimenti

Jennifer Lawrence riflette sulle interviste passate e dice di essere stata "fastidiosa" - Jennifer Lawrence è una diva hollywoodiana ma, di recente, ha rivalutato le interviste del passato definendosi "fastidiosa". Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Lawrence Idea Essere