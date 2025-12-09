successo di “a working man” con jason statham nel 2025. Il panorama cinematografico del 2025 si distingue per alcune produzioni di rilievo, tra cui spicca il film “A Working Man”, interpretato da Jason Statham. Questa pellicola, diretta da David Ayer, sta riscuotendo grande successo in streaming a livello internazionale, consolidando la posizione dell’attore britannico tra le figure di spicco dell’action movie contemporaneo. posizionamento e diffusione su piattaforme di streaming. “A Working Man” si trova attualmente al nono posto negli Stati Uniti su Prime Video, ma il suo impatto è globale. La pellicola sta conquistando molteplici mercati: in Ungheria, Indonesia, Filippine e Thailandia si colloca rispettivamente al secondo posto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jason Statham protagonista di un film d’azione che conquista le piattaforme di streaming