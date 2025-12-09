Jannik Sinner e Nick Kyrgios avversari nel nuovo torneo | si gioca un solo punto in palio molti soldi

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner tornerà in campo prima degli Australian Open con diverse esibizioni, in programma anche il nuovo format con Alcaraz e Kyrgios. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Jannik Sinner, "sono finiti i soldi": una scena pazzesca in allenamento

Jannik Sinner, sfida totale ad Alcaraz: "Su cosa sto lavorando"

Australian Open, anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore: “Jannik ci ha chiamati”

jannik sinner nick kyrgiosJannik Sinner e Nick Kyrgios avversari nel nuovo torneo: si gioca un solo punto, in palio molti soldi - Jannik Sinner tornerà in campo prima degli Australian Open con diverse esibizioni, in programma anche il nuovo format con Alcaraz e Kyrgios ... Come scrive fanpage.it