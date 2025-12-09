James Cameron svela | Ho cambiato Avatar 3 dopo le reazioni del pubblico a La via dell' acqua

Il regista ha svelato in una recente intervista di aver apportato alcuni cambiamenti al prossimo capitolo della saga basandosi sulle reazioni del pubblico ad Avatar: La via dell'acqua Nel corso di una nuova intervista, James Cameron ha svelato di aver apportato alcuni cambiamenti significativi ad Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita nelle sale il 17 dicembre 2025. Il regista era infatti impegnato nelle riprese del terzo capitolo della saga proprio nel periodo in cui Avatar: La via dell'acqua era nelle sale di tutto il mondo, nel dicembre del 2022, e basandosi sulle reazioni del pubblico al secondo film è potuto intervenire direttamente sul prossimo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

