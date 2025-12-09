Jacobs | Non sento il richiamo della pista Destabilizzato dal caso spionaggio

Il velocista italiano, medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, esprime tutti i suoi dubbi sul suo futuro professionale. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Jacobs: “Non sento il richiamo della pista. Destabilizzato dal caso spionaggio”

“Mi sento preso in giro, non interesso alla Fidal. C’è invidia incredibile”: il duro sfogo di Jacobs

Marcell Jacobs demotivato: "Non sento più il richiamo della pista. Ho perso la scintilla e sono preoccupato" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/marcell-jacobs-demotivato-non-sento-piu-il-richiamo-della-pista-ho-perso-la-scintilla-e-sono-preoccupato-492387/ - facebook.com Vai su Facebook

"Frances Simione Jacobs" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Jacobs: "Non sento il richiamo della pista, il caso spionaggio mi ha destabilizzato. La Federazione mi ha preso in giro" - "Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Da msn.com