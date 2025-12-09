Jacobs | Mi hanno tolto la voglia di correre Preso in giro dalla Federazione
Il velocista si sfoga in un'intervista a La Stampa. "Il caso di spionaggio mi ha destabilizzato. Mi sono sentito tradito. Ho letto troppe falsità sui social, mai stato dopato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jacobs: "Mi hanno tolto la voglia di correre. Preso in giro dalla Federazione" - Ho letto troppe falsità sui social, mai stato dopato" Jacobs ci va giù duro. Secondo gazzetta.it