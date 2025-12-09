Jacobs | Io declassato dalla Federazione e Tamberi no? Lui sa mantenere i rapporti io non riesco a fingere di fare l’amico

Jacobs: «Io declassato dalla Federazione e Tamberi no? Lui sa mantenere i rapporti con le persone, io non riesco a fare l’amico» Marcell Jacobs intervistato da La Stampa a firma Giulia Zonca. Tre mesi dopo come sta? «Ancora in fase di riflessione. Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla». Non è ripartita? «Fatico a tenerla accesa. Sto bene, ho passato del tempo con la mia famiglia, ho smaltito la delusione, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono sempre tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

