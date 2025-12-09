its nuovi corsi e appello a confindustria

L'ITS rinnova il suo impegno per i giovani, offrendo nuovi corsi di formazione e consolidando il proprio ruolo nel panorama educativo. Con più di 100 posti disponibili, l'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo professionale e il futuro dei giovani talenti.

L’ ITS non si ferma, cambia percorso e conferma l’impegno per i giovani, con corsi di formazione in partenza per più di 100 studenti. È la presa di posizione forte del presidente del Cda, Luca Silvestri, che ha preso il posto del defenestrato Andrea Santori. Silvestri parla anche per il vice presidente Paolo Silenzi e per i consiglieri Stefania Scatasta e Massimo Trammanoni, parla di discontinuità rispetto al passato, per garantire "gestione trasparente e visione nitida degli obbiettivi. Vogliamo solo confermare a tutti, famiglie, studenti, collaboratori e dipendenti che ci siamo e tutti insieme stiamo lavorando non con poco sforzo e noi amministratori anche gratuitamente, perchè ITS non risenta degli ultimi accadimenti che, purtroppo, l’hanno interessata e rimanga in essere con tutti i percorsi attivati a vantaggio dei più di cento corsisti che con le loro famiglie le hanno dato fiducia e continuano a darle fiducia sicuri di poter trovare in questa istituzione un sicuro aiuto per vedere realizzati un futuro lavorativo, una vita autonoma, un nucleo familiare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it