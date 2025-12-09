Italia sempre più povera con un costo della vita non compatibile coi salari Sant’Egidio | Serve allargare la platea per l’assegno di inclusione

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Povertà sempre più dilagante, alto costo della vita, emergenza abitativa e difficoltà nelle cure. Questi gli elementi che emergono dalla conferenza stampa di fine anno della Comunità di SantEgidio, che reagisce all’emergenza cronica italiana con delle proposte concrete per contribuire a invertire la rotta. Lo fa presentando anche la nuova edizione della guida “ Dove mangiare, dormire, lavarsi “, 276 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada e per chi li aiuta. Il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, è partito elencando i dati Istat con 5,7 milioni di italiani (il 9,8% della popolazione) sotto la soglia della povertà assoluta, tra cui 1,283 milioni di minori (il 13,8% del totale). 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Italia longeva, ma povera. L’ex ministro: il Pil non basta. “Sanare le disuguaglianze”

Conte fu il primo a capire che l’Italia era povera di attaccanti, Gattuso ha avuto il coraggio di stravolgere (Ordine)

Giugliano, servizi sociali al collasso: solo 2 assistenti nella città più povera d’Italia