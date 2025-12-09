Italia e corruzione il report di Libera

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report di Libera analizza lo stato della corruzione in Italia, offrendo un quadro dettagliato delle criticità e delle aree più colpite. Attraverso dati e approfondimenti, il documento evidenzia le sfide che il nostro Paese deve affrontare per contrastare efficacemente questo fenomeno.

Il report di Libera scatta la fotografia sulla corruzione nel nostro Paese. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

