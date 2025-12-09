Italia e corruzione il report di Libera
Il report di Libera analizza lo stato della corruzione in Italia, offrendo un quadro dettagliato delle criticità e delle aree più colpite. Attraverso dati e approfondimenti, il documento evidenzia le sfide che il nostro Paese deve affrontare per contrastare efficacemente questo fenomeno.
Il report di Libera scatta la fotografia sulla corruzione nel nostro Paese. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Garlasco, Venditti verso le dimissioni dal Casinò di Campione d'Italia dopo l'accusa di corruzione
Garlasco, l'ex procuratore Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione d'Italia dopo l'indagine per corruzione
Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero
Nella Giornata Internazionale contro la Corruzione i dati del dossier “Italia sotto mazzetta” raccontano un Paese che continua a pagare un prezzo altissimo. Novantasei inchieste in un solo anno, più di mille persone indagate, quasi tutte coinvolte in dinamiche - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Dossier Libera: Italia sotto mazzetta #9dicembre #TV2000 #mazzette #corruzione #appalti @liberainfo Vai su X
Campania: report Libera su corruzione, primato della regione con 210 politici sotto inchiesta - L’ultima notizia arriva da Castel Volturno con il sindaco della città Pasquale Marrandino indagato per presunte mazzette in cambio dell’assegnazione di incarichi professionali dell’ente pubblico. Segnala videonola.tv
