Italia di nuovo condannata dalla Cedu per i debiti dei comuni in dissesto

L’Italia è nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i debiti dei comuni in dissesto. La questione rischia di superare la scadenza del 2026, diventando una misura strutturale attraverso la creazione del “fondo sentenze”, previsto nella manovra economica attualmente in approvazione.

