Italia corruzione | il maggior numero di politici indagati è in Puglia Report di Libera

Secondo un rapporto di Libera, la Puglia registra il maggior numero di politici indagati per casi di corruzione. Le inchieste riguardano pratiche illegali come false attestazioni di residenza e certificati falsi di morte, evidenziando un fenomeno preoccupante di corruzione e abuso di potere nel contesto politico locale.

Di seguito un comunicato diffuso da Libera: Ci sono "mazzette" in cambio di un'attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana iure sanguinis o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le "mazzette" hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti piuttosto, per la realizzazione di opere pubbliche, la concessione di licenze edilizie, l'affidamento dei servizi di refezione scolastica. Ci sono scambi di favori per concorsi truccati in ambito universitario. E ancora, le inchieste per scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere con la presenza di clan mafiosi.