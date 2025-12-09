Italia corruzione | il maggior numero di politici indagati è in Puglia Report di Libera periodo 1 gennaio-1 dicembre 2025

Un report di Libera analizza il periodo da gennaio a dicembre 2025, evidenziando che la Puglia registra il maggior numero di politici indagati per corruzione. Tra gli episodi segnalati, spiccano casi di tangenti in cambio di attestazioni false di residenza e certificati di morte falsi, evidenziando un preoccupante livello di illegalità nel panorama politico regionale.

Di seguito un comunicato diffuso da Libera: Ci sono "mazzette" in cambio di un'attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana iure sanguinis o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le "mazzette" hanno facilitato l'aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti piuttosto, per la realizzazione di opere pubbliche, la concessione di licenze edilizie, l'affidamento dei servizi di refezione scolastica. Ci sono scambi di favori per concorsi truccati in ambito universitario. E ancora, le inchieste per scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere con la presenza di clan mafiosi.