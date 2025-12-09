Italia ancora terremoto! Scuole chiuse

Un nuovo terremoto ha colpito l'Irpinia, causando timori e disagi nella zona di Montefredane. La scossa, avvenuta durante la notte, ha riportato alla memoria le recenti tensioni sismiche, portando alla chiusura delle scuole e all'aumento delle preoccupazioni tra la popolazione locale.

Trema ancora la terra in Irpinia, in una notte che ha riportato la paura degli ultimi mesi e riacceso l’allerta in tutta la zona di Montefredane. La scossa principale, registrata poco dopo la mezzanotte, ha fatto sussultare case e palazzi con una magnitudo 3.0, breve ma intensa, accompagnata da un boato avvertito nitidamente dalla popolazione. Il risveglio è stato segnato dall’annuncio del sindaco sulla chiusura delle scuole, misura di precauzione necessaria di fronte a una sequenza sismica che continua a colpire un territorio già stremato. Intanto, decine di cittadini hanno affollato le linee del Comune e dei soccorsi, chiedendo rassicurazioni e segnalando tremori avvertiti nei paesi vicini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ancora terremoto! Scuole chiuse

#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 40km da #Napoli, Italia. 30 segnalazioni in un raggio di 44km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale Vai su X

Terremoto di magnitudo 3.0 in provincia di Avellino, scuole chiuse - 0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi 9 dicembre a Montefredane, in provincia di Avellino. Si legge su italiaoggi.it