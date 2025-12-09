Italia al caldo fuori stagione | inverno in pausa e zero termico da quota record
Un'improvvisa ondata di aria subtropicale sta interessando l'Italia, portando temperature autunnali e uno zero termico oltre i 3200 metri. L'inverno sembra in pausa, con condizioni climatiche anomale per la stagione, caratterizzate da un clima mite in pianura e deboli tracce di freddo legate alle inversioni termiche notturne.
Roma - Masse d’aria subtropicali innalzano lo zero termico oltre i 3200 metri, con clima autunnale in pianura e solo deboli tracce di freddo dovute alle inversioni termiche notturne. L’inverno frena e lascia spazio a un’anomala fase di stabilità anticiclonica che, per diversi giorni, coinvolgerà gran parte del Paese. Le correnti di origine subtropicale continueranno a spingere aria mite verso l’Europa centro-meridionale, determinando condizioni di tempo stabile ma spesso caratterizzate da foschie, nebbie e cieli lattiginosi. Le temperature risulteranno decisamente superiori alla norma, soprattutto in quota, dove lo zero termico supererà i 3200–3300 metri, valori tipici dell’estate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Italia sotto assedio dal caldo estremo
La crisi del clima presenta il conto: caldo, siccità e alluvioni bruciati 12 miliardi in Italia
Clima, caldo estremo in Italia: 4.597 vittime nell’estate 2025. Maglia nera d’Europa a Milano, Napoli quinta
Temperature record al Sud Italia: tra sole e nebbie, arriva il caldo anomalo - facebook.com Vai su Facebook
Previsioni meteo, in arrivo caldo fuori stagione e smog alle stelle - Lunga fase anomala in arrivo sull’Italia a causa della persistenza di un campo di alta pressione che ci terrà compagnia almeno fino a metà dicembre. Come scrive repubblica.it
