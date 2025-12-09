IT | Welcome to Derry – l’ultimo episodio getta le basi per le stagioni 2 e 3
La serie IT: Welcome to Derry è sbarcata con una struttura narrativa unica che sfrutta il ciclo di 27 anni di sonno e risveglio di IT, l’entità che assume la forma di Pennywise il Clown Danzante. Per evitare confusione con i film del 2017 e 2019, la prima stagione di questo attesissimo prequel di IT è ambientata strategicamente nel 1962, offrendo ai fan un periodo temporale inesplorato. La cronologia a ritroso di IT: Welcome to Derry. Un dettaglio cruciale, già confermato dai creatori della serie, è che ogni nuova stagione riporterà indietro l’orologio. L’obiettivo è esplorare i cicli precedenti dell’orrore a Derry: Stagione 2: Previsto un salto indietro al 1935. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Avete già visto la settima puntata di WELCOME TO DERRY? Gabri ci svela SPOILER curiosità - facebook.com Vai su Facebook
It: Welcome To Derry, Episodio 7 spiegazione del finale: il destino di QUEL personaggio e il piano di Shaw - La spiegazione del finale dell'episodio 7 della serie HBO It: Welcome To Derry, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW. Come scrive cinefilos.it