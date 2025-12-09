IT | Welcome to Derry – l’ultimo episodio getta le basi per le stagioni 2 e 3

La serie IT: Welcome to Derry è sbarcata con una struttura narrativa unica che sfrutta il ciclo di 27 anni di sonno e risveglio di IT, l’entità che assume la forma di Pennywise il Clown Danzante. Per evitare confusione con i film del 2017 e 2019, la prima stagione di questo attesissimo prequel di IT è ambientata strategicamente nel 1962, offrendo ai fan un periodo temporale inesplorato. La cronologia a ritroso di IT: Welcome to Derry. Un dettaglio cruciale, già confermato dai creatori della serie, è che ogni nuova stagione riporterà indietro l’orologio. L’obiettivo è esplorare i cicli precedenti dell’orrore a Derry: Stagione 2: Previsto un salto indietro al 1935. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

