Istituti comprensivi a Piacenza se ne parla in un incontro all' Auditorium della Fondazione
Mercoledì 17 dicembre alle ore 21 all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant'Eufemia 12 si terrà l'incontro organizzato dall'associazione Liberi "Siate comprensivi - Come cambia la scuola piacentina con la nascita degli istituti comprensivi".Introduce Mauro Monti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Martina Franca, conclusa la Settimana Europea della Mobilità oggi altri incontri negli istituti comprensivi della Città
Il Dopolavoro ferroviario dona cassette di pronto soccorso agli istituti comprensivi della città
Bergamo, 50mila euro per le attività extra scolastiche di nove istituti comprensivi
Lunedì 8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Indipendenza. La magia del Natale torna in città con la tradizionale cerimonia. Ospiti speciali gli alunni degli Istituti Comprensivi Polo 2 e 3 - facebook.com Vai su Facebook
Istituti comprensivi a rischio. Il Comune difende l’autonomia - La Giunta comunale ha approvato ieri la delibera per il nuovo dimensionamento scolastico delle scuole del primo ciclo di istruzione (Istituti comprensivi che riuniscono infanzia, primaria e scuola ... Da ilgiorno.it
