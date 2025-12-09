Israele verso la pena di morte per i soli palestinesi nella Knesset la spilla a forma di nodo scorsoio sulla giacca di Ben-Gvir

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì scorso, durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Nazionale sulla controversa legge sulla pena capitale, il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir e i suoi colleghi di Otzma Yehudit hanno scelto di presentarsi con questo osceno emblema. "Siamo arrivati oggi alle discus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

