Israele verso la pena di morte per i soli palestinesi nella Knesset la spilla a forma di nodo scorsoio sulla giacca di Ben-Gvir
Lunedì scorso, durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Nazionale sulla controversa legge sulla pena capitale, il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir e i suoi colleghi di Otzma Yehudit hanno scelto di presentarsi con questo osceno emblema. "Siamo arrivati oggi alle discus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il ddl contestato utilizza la versione dell’IHRA (l’Alleanza Internazionale di Memoria per l’Olocausto), che non considera antisemite le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese”. Ma Il messaggio (erroneo) che è passato è che la misura r - facebook.com Vai su Facebook
Hamas e Israele avanzano verso la seconda fase del piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti @battgirl74 Vai su X
Ultradestra Israele indossa spille con cappio per pena di morte - I parlamentari del partito di ultradestra israeliano Otzma Yehudit, del quale è leader il ... Scrive msn.com