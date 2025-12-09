Israele nuovo capo Mossad Roman Gofman combatte contro miliziani di Hamas a Sderot il 7 ottobre 2023 e rimane ferito a una gamba - VIDEO
Il 7 ottobre Gofman fronteggiò Hamas a Sderot, uccise due assalitori e fu ferito. Ora, nonostante l’assenza di esperienza nell’intelligence, è il nuovo capo del Mossad In un video diffuso nelle ultime ore dai media israeliani, si vede il nuovo capo del Mossad, Roman Gofman, mentre combatte co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga
Israele avanza a Gaza e apre un nuovo corridoio per i civili in fuga
Idf a Gaza City, a Roma si scende di nuovo in piazza. Gli studenti palestinesi: “Tajani prenda coraggio e isoli Israele”
NUOVO GENERE E NUOVA SPECIE DI MANTIDE! Una scoperta straordinaria da Israele introduce Roythespis israelensis gen. et sp. n., una nuova mantide dedicata alla memoria di Roger Roy. Appartenente alla sottofamiglia Toxoderinae, questo nuovo - facebook.com Vai su Facebook
Cambio di vertice al Mossad: cosa succede nei servizi segreti israeliani - In un momento di tensione regionale, Netanyahu accelera il riassetto ai vertici dell’intelligence ... Lo riporta ilgiornale.it
