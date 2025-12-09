Israele nuovo capo Mossad Roman Gofman combatte contro miliziani di Hamas a Sderot il 7 ottobre 2023 e rimane ferito a una gamba - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre Gofman fronteggiò Hamas a Sderot, uccise due assalitori e fu ferito. Ora, nonostante l’assenza di esperienza nell’intelligence, è il nuovo capo del Mossad In un video diffuso nelle ultime ore dai media israeliani, si vede il nuovo capo del Mossad, Roman Gofman, mentre combatte co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele nuovo capo mossad roman gofman combatte contro miliziani di hamas a sderot il 7 ottobre 2023 e rimane ferito a una gamba video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, nuovo capo Mossad Roman Gofman combatte contro miliziani di Hamas a Sderot il 7 ottobre 2023 e rimane ferito a una gamba - VIDEO

Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga

Israele avanza a Gaza e apre un nuovo corridoio per i civili in fuga

Idf a Gaza City, a Roma si scende di nuovo in piazza. Gli studenti palestinesi: “Tajani prenda coraggio e isoli Israele”

israele nuovo capo mossadCambio di vertice al Mossad: cosa succede nei servizi segreti israeliani - In un momento di tensione regionale, Netanyahu accelera il riassetto ai vertici dell’intelligence ... Lo riporta ilgiornale.it