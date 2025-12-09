Israele il ritorno della violenza | Suicidi di militari traumi e abusi domestici

La recente escalation in Israele ha portato a un aumento della violenza, con conseguenze profonde sui militari e la società. Tra suicidi, traumi e abusi domestici, la tensione si fa sempre più palpabile. In questo contesto, abbiamo intervistato Joel Carmel, ex militare e attuale direttore delle attività di advocacy per Breaking the Silence, per analizzare la situazione.

Mentre la situazione in Cisgiordania peggiora di ora in ora, abbiamo parlato con Joel Carmel, ex militare e oggi direttore delle attività di advocacy per l’organizzazione israeliana Breaking the Silence. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Israele, il ritorno della violenza: «Suicidi di militari, traumi e abusi domestici»

