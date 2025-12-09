Israele aziende belliche di Tel Aviv mostrano VIDEO dimostrativo genocidio a Gaza per vendere armi ad altri Paese all' Israel Defense Tech Week

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante critiche e condanne internazionali, le armi testate a Gaza attirano delegazioni di Europa e Asia: l’industria bellica israeliana registra export record nel 2024 Alcune aziende belliche israeliane hanno mostrato, durante l'Israel Defence Tech Week, alcuni video filmati durante il ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele aziende belliche di tel aviv mostrano video dimostrativo genocidio a gaza per vendere armi ad altri paese all israel defense tech week

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, aziende belliche di Tel Aviv mostrano VIDEO dimostrativo genocidio a Gaza per vendere armi ad altri Paese all'Israel Defense Tech Week

Fare affari con Israele: così le aziende favoriscono genocidio e occupazione

Università Roma Tre approva mozione per sospendere accordi con aziende legate a Israele, movimento Cambiare Rotta: “Nostra vittoria”

Armi a Israele, le aziende Usa che hanno guadagnato di più dalla vendita: da Boeing a Northrop Grumman, da Lockheed Martin a Caterpillar