Israele aziende belliche di Tel Aviv mostrano VIDEO dimostrativo genocidio a Gaza per vendere armi ad altri Paese all' Israel Defense Tech Week
Nonostante critiche e condanne internazionali, le armi testate a Gaza attirano delegazioni di Europa e Asia: l’industria bellica israeliana registra export record nel 2024 Alcune aziende belliche israeliane hanno mostrato, durante l'Israel Defence Tech Week, alcuni video filmati durante il ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fare affari con Israele: così le aziende favoriscono genocidio e occupazione
Università Roma Tre approva mozione per sospendere accordi con aziende legate a Israele, movimento Cambiare Rotta: “Nostra vittoria”
Armi a Israele, le aziende Usa che hanno guadagnato di più dalla vendita: da Boeing a Northrop Grumman, da Lockheed Martin a Caterpillar
"Le banche europee hanno investito più di 1500 miliardi di dollari nelle aziende che rendono possibili i crimini di Israele nei riguardi del popolo palestinese e degli altri Paesi circostanti." Marianna Lentini ci parla della nuova edizione del report ’ - facebook.com Vai su Facebook
In che direzione va il PD? Mentre la segretaria e la base invocano una riforma dei rapporti con Israele, Piero Fassino ha detto alla Knesset: «[Israele] è una società aperta, una società libera, una società democratica, una società che anche su questi due anni Vai su X
