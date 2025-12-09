Israele 22mila soldati feriti da 7 ottobre 2023 crisi salute mentale | 58% pazienti ha depressione ansia o sindrome stress post-traumatico

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele riferisce di 22 mila soldati feriti dal 2023, con il 58% affetto da disturbi mentali. A Gaza oltre 70 mila morti e 171 mila feriti secondo le autorità locali Un report del Ministero della Difesa israeliano ha evidenziato come, dal 7 ottobre 2023, il numero dei soldati feriti sia salit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele 22mila soldati feriti da 7 ottobre 2023 crisi salute mentale 58 pazienti ha depressione ansia o sindrome stress post traumatico

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, 22mila soldati feriti da 7 ottobre 2023, crisi salute mentale: 58% pazienti ha depressione, ansia o sindrome stress post-traumatico

israele 22mila soldati feritiOltre la metà dei soldati feriti soffre per lo stress post-traumatico - Secondo il ministero della Difesa, circa il 58% delle persone curate dai centri di riabilitazione dall'inizio della guerra soffre di disturbo da stress post- Scrive tio.ch