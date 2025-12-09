Israele 22mila soldati feriti da 7 ottobre 2023 crisi salute mentale | 58% pazienti ha depressione ansia o sindrome stress post-traumatico
Israele riferisce di 22 mila soldati feriti dal 2023, con il 58% affetto da disturbi mentali. A Gaza oltre 70 mila morti e 171 mila feriti secondo le autorità locali Un report del Ministero della Difesa israeliano ha evidenziato come, dal 7 ottobre 2023, il numero dei soldati feriti sia salit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
"E' in corso un attacco hacker, il suo conto è in pericolo": consegna 22mila euro a falsi poliziotti https://www.nordest24.it/verona-truffa-finto-attacco-hacker-22mila-euro - facebook.com Vai su Facebook
Oltre la metà dei soldati feriti soffre per lo stress post-traumatico - Secondo il ministero della Difesa, circa il 58% delle persone curate dai centri di riabilitazione dall'inizio della guerra soffre di disturbo da stress post- Scrive tio.ch
Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla, c’è sempre Serena Enardu metropolitanmagazine
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it