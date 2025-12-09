Isobel Kinnear chi è l' ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera
Il preserale di Canale 5 si accende di nuova energia. " Caduta Libera ", lo show che per tredici anni è stato condotto da Gerry Scotti, ha riaperto le botole in una versione totalmente rinnovata, almeno nei volti dei suoi protagonisti. A raccogliere l'eredità di Scotti non è solo Max Giusti ma anche un volto amatissimo dai fan di Amici: Isobel Fetiye Kinnear, la ballerina australiana che dalla scuola di Maria De Filippi è approdata nello studio del game show targato Mediaset. Un duo inedito, che sta incuriosendo i telespettatori. L'esperienza ad Amici. Se Isobel Fetiye Kinnear prenderà il posto di Samira Lui nel cuore dei telespettatori di Canale 5 è ancora presto per dirlo, ma di fatto l'ex ballerina di Amici sta attirando l'attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
