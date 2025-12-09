Isobel Kinnear chi è l' ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il preserale di Canale 5 si accende di nuova energia. " Caduta Libera ", lo show che per tredici anni è stato condotto da Gerry Scotti, ha riaperto le botole in una versione totalmente rinnovata, almeno nei volti dei suoi protagonisti. A raccogliere l'eredità di Scotti non è solo Max Giusti ma anche un volto amatissimo dai fan di Amici: Isobel Fetiye Kinnear, la ballerina australiana che dalla scuola di Maria De Filippi è approdata nello studio del game show targato Mediaset. Un duo inedito, che sta incuriosendo i telespettatori. L'esperienza ad Amici. Se Isobel Fetiye Kinnear prenderà il posto di Samira Lui nel cuore dei telespettatori di Canale 5 è ancora presto per dirlo, ma di fatto l'ex ballerina di Amici sta attirando l'attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

isobel kinnear chi 232 l ex ballerina di amici ora valletta di max giusti a caduta libera

© Ilgiornale.it - Isobel Kinnear, chi è l'ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera

CANALE 5 RISCOPRE LA VALLETTA PARLANTE: DOPO SAMIRA LUI ARRIVA ISOBEL KINNEAR

Isobel Kinnear la nuova Samira Lui? É lei la nuova valletta di Max Giusti

Perché Isobel Kinnear ha lasciato Amici temporaneamente, l’indiscrezione: “Sarà la nuova Samira Lui”

isobel kinnear 232 exIsobel Kinnear, chi &#232; l'ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera - Dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi la ballerina australiana è al fianco di Max Giusti nel programma "Caduta Libera" su Canale 5 ... Come scrive ilgiornale.it