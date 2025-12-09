Irpinia terremoto nella notte a Montefredane | oggi le scuole resteranno chiuse

Nella notte, l'Irpinia è stata scossa da un terremoto con epicentro a Montefredane, provocando paura e danni. A seguito dell'evento sismico, le scuole del Comune rimarranno chiuse oggi per motivi di sicurezza e verifiche strutturali. La regione si prepara a fronteggiare le conseguenze di un nuovo episodio sismico che si aggiunge a una storia di vulnerabilità territoriale.

La terra torna a tremare in provincia di Avellino. L'epicentro ancora una volta è stato registrato nel territorio del comune di Montefredane. È stato registrato un terremoto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Irpinia, terremoto nella notte a Montefredane: oggi le scuole resteranno chiuse

Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia mise in ginocchio l’Italia. Da quella tragedia nacque però qualcosa di grande: lo spirito del volontariato organizzato, la Protezione Civile, l’idea che la comunità potesse essere più forte di qualunque emergenza. Die - facebook.com Vai su Facebook

#23novembre 1980-2025: 45° anniversario del terremoto in #Irpinia Nell'Aula di #PalazzoMadama, il cordoglio del Presidente del Senato #Fanfani e del Presidente del Consiglio #Forlani e le interrogazioni al Ministro dell'interno #Rognoni senato.it/service/ Vai su X

