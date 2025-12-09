Irpinia terremoto nella notte a Montefredane | oggi le scuole resteranno chiuse

Nella notte, l'Irpinia è stata scossa da un terremoto con epicentro a Montefredane, provocando paura e danni. A seguito dell'evento sismico, le scuole del Comune rimarranno chiuse oggi per motivi di sicurezza e verifiche strutturali. La regione si prepara a fronteggiare le conseguenze di un nuovo episodio sismico che si aggiunge a una storia di vulnerabilità territoriale.

La terra torna a tremare in provincia di Avellino. L'epicentro ancora una volta è stato registrato nel territorio del comune di Montefredane. È stato registrato un terremoto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

