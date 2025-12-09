Irpinia scuole chiuse a Montefredane dopo il terremoto di questa notte

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il terremoto di questa notte, Montefredane ha deciso di chiudere le scuole per precauzione. Sono in corso verifiche su edifici e strutture per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. Il sindaco rassicura sulla situazione attuale, monitorando costantemente l'evoluzione degli eventi.

A Montefredane scuole chiuse dopo il terremoto, verifiche su palazzi e strutture. Il sindaco: "Al momento situazione sotto controllo, seguiamo l'evoluzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

