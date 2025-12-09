Irpinia notte di scosse | terremoto 3.0 a Montefredane Scuole chiuse in via precauzionale
Notte di scosse in Irpinia: terremoto 3.0 a Montefredane seguito da repliche. Nessun danno, ma il sindaco chiude le scuole per precauzione. Notte di paura in Irpinia, dove poco dopo la mezzanotte una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Montefredane e . 🔗 Leggi su 2anews.it
