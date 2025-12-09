Iran salvata dalla forca la sposa bambina che aveva ucciso il marito dopo anni di violenze
Goli Kouhkan, 25 anni, non sarà giustiziata. La giovane iraniana appartenente alla minoranza beluci, condannata a morte per aver ucciso il marito violento dal quale subiva abusi fin dall’infanzia, ha ricevuto il perdono dalla famiglia dell’uomo. A comunicarlo è stata l’agenzia della magistratura iraniana Mizan, confermando che l’esecuzione prevista per dicembre è stata ufficialmente sospesa. Un matrimonio imposto a 12 anni, violenze e anni di soprusi. Secondo gli esperti ONU per i diritti umani, Kouhkan era stata costretta a sposare suo cugino a soli 12 anni e aveva partorito il primo figlio a 13 anni, in casa e senza alcuna assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
