Ipotesi di rilancio per il brand di skincare Faace
Avevano annunciato una possibile interruzione delle attività ma ora sembra esserci un faro di speranza per il brand di skincare Faace. Lo suggerisce la stessa fondatrice Jasmine Wicks-Stephens: il 30 novembre ha condiviso un aggiornamento attraverso il profilo Instagram del marchio. Ciò che traspare è un possibile rilancio nel 2026, poiché ci sono trattative in corso che, si spera, andranno a buon fine. Pronto il rilancio per il brand di skincare Faace?. Ancora non ci sono dichiarazioni e accordi ufficiali, ma la founder Wicks-Stephens ha già spiegato che sul tavolo c’è una nuova operazione. Come ha dichiarato, “Se dovesse concretizzarsi Faace sarà più grande e migliore di prima”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo l’acquisizione da parte di BasicNet, il brand accelera sulla razionalizzazione per ottimizzare tempi, costi e governance. Per i dipendenti scatta l’ipotesi del trasferimento entro marzo, mentre i sindacati chiedono un confronto con le istituzioni per contener - facebook.com Vai su Facebook