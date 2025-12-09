Ipm di Lecce | vertenza sindacale in extremis per la riapertura imminente

LECCE – Si accende la vertenza sindacale presso l’Istituto penale per minorenni (Ipm) di Lecce a pochi giorni dalla sua annunciata riapertura. I sindacati Confsal-Unsa, Cisl, Confintesa e Flp sono stati convocati in videoconferenza per l’11 dicembre dal Centro giustizia minorile di Bari per un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

ipm lecce vertenza sindacaleCgil Lecce e Fp Cgil Lecce sottolineano le carenze dell’immobile e quelle relative al personale. - Ad una settimana dall’apertura dell’Ipm e del Centro di prima accoglienza nei locali dell’ex Itca, sulla via per Arnesano, Cgil Lecce e Fp Cgil Lecce puntano il dito sulle carenze dell’immobile e sopr ... Scrive leccesette.it

