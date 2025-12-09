IORESTO incontra Francesco Bevilacqua | Un viaggio tra cammini e memoria dentro la Calabria

In occasione del suo sesto anniversario, l’associazione #IoResto organizza un incontro dedicato alla Calabria, esplorando i suoi paesaggi interiori e la forza delle comunità locali. Attraverso un dialogo con Francesco Bevilacqua, si invita a un viaggio tra cammini e memoria, celebrando la resilienza e le storie che attraversano questa terra.

In occasione del suo sesto anniversario, l’associazione #IoResto celebra il 12 dicembre con un incontro speciale dedicato alla Calabria, ai suoi paesaggi interiori e alla forza delle comunità che resistono e camminano. Ospite della serata sarà Francesco Bevilacqua, scrittore, camminatore errante e cercatore di luoghi perduti, tra le voci più autorevoli nel raccontare la complessità nascosta della nostra regione. L’evento, organizzato insieme alla Libreria Cerrelli, si terrà alle 18:15, nella storica sede di Via V. Emanuele 13, luogo simbolo di cultura e partecipazione, da sempre punto di riferimento per lettori, artisti e associazioni del territorio A dialogare con l’autore saranno Gianni Pitingolo, presidente dell’associazione #IoResto, e Paolo Cerrelli, libraio e promotore culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it