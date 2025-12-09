Io sono innocente Le intercettazioni mai sentite di Stasi con il padre

Per la prima volta vengono pubblicate le intercettazioni integrali delle telefonate tra Alberto Stasi, suo padre Nicola e un amico, registrate nei giorni successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Questi dialoghi offrono nuovi spunti su un caso che ha attirato l'attenzione pubblica, aprendo una finestra inedita sulle conversazioni e le dinamiche familiari coinvolte.

Per la prima volta dalla prima indagine sull’omicidio di Chiara Poggi emergono le intercettazioni integrali delle telefonate tra Alberto Stasi, suo padre Nicola e un amico, registrate nei giorni successivi al delitto. I nastri sono stati resi pubblici da Quarta Repubblic a, che ha mostrato le conversazioni originali durante la puntata andata in onda ieri sera. Le telefonate restituiscono lo stato d’ansia, paura e confusione che travolse la famiglia Stasi nelle ore in cui gli investigatori stringevano il cerchio sull’unico indagato, e oggi anche unico condannato per il delitto. Dialoghi che oggi, dopo la nuova indagine ai danni di Andrea Sempio, assumono tutto un altro tono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Io sono innocente". Le intercettazioni mai sentite di Stasi con il padre

