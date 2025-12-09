aggiornamenti sulla programmazione di “Io Sono Farah” su canale 5. Le scarse reazioni di pubblico nel debutto in prime time hanno portato a una riorganizzazione della messa in onda della serie turca Io Sono Farah su canale 5. Questa trasmissione, originariamente prevista in un orario diverso, è stata spostata in modo da adattarsi alle strategie di rete e agli ascolti, garantendo comunque una presenza nel palinsesto della rete. La variazione più rilevante riguarda l’orario e l’anticipo rispetto alla programmazione abituale, con l’obiettivo di massimizzare l’audience e offrire ai telespettatori un’offerta più coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Io sono farah: la nuova protagonista che conquista il daytime di canale 5