io sono farah irrompe nel daytime di canale 5

I tiepidi riscontri del debutto in prime time, avvenuto lo scorso venerdì, hanno costretto Canale 5 a rivedere i propri piani sulla messa in onda di Io Sono Farah. Stasera, la dizi turca andrà infatti in onda al termine della quarantunesima puntata de La Notte nel Cuore e, da domani, farà nuovamente capolino nel daytime della rete, in attesa del prossimo appuntamento di venerdì 12 dicembre 2025. Io Sono Farah è in programma nei prossimi giorni alle 14.10, per circa dieci minuti, tra Beautiful e Forbidden Fruit. Inoltre, anche domani sera andrà in onda, con un episodio inedito, in coda al quarantaduesimo appuntamento de La Notte nel Cuore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

