Io Sono Farah irrompe nel daytime di Canale 5
I tiepidi riscontri del debutto in prime time, avvenuto lo scorso venerdì, hanno costretto Canale 5 a rivedere i propri piani sulla messa in onda di Io Sono Farah. Stasera, la dizi turca andrà infatti in onda al termine della quarantunesima puntata de La Notte nel Cuore e, da domani, farà nuovamente capolino nel daytime della rete, in attesa del prossimo appuntamento di venerdì 12 dicembre 2025. Io Sono Farah è in programma nei prossimi giorni alle 14.10, per circa dieci minuti, tra Beautiful e Forbidden Fruit. Inoltre, anche domani sera andrà in onda, con un episodio inedito, in coda al quarantaduesimo appuntamento de La Notte nel Cuore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Io sono Farah, la serie completa su Dreamers and Love in esclusiva
Io sono Farah ha fatto appena l'11, 2 % di share
Io sono Farah, trama 12 dicembre: Hakan arrestato, Ersadi ferisce Bekir - La trama della puntata di Io sono Farah in programma venerdì 12 dicembre in prima serata su Canale 5 rivela che la polizia arresterà Hakan per la morte di Alperen. Secondo it.blastingnews.com
