Nuova mossa di Mediaset per Io sono Farah. La serie TV con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek è tornata ufficialmente in onda su Canale 5, per la felicità del pubblico. Questa estate lo show con le prime puntate ha ottenuto un certo successo, tanto che Mediaset ha deciso di fare una lunga pausa per trovare il periodo giusto per mandarlo in onda. Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire cosa accadrà a Farah, il suo Kerimsah e Tahir. Ma la serie TV turca non andrà in onda solo nella prima serata di venerdì: sono previsti anche nuovi appuntamenti nel primo pomeriggio e in seconda serata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah a che ora inizia e finisce oggi: 10, 11 e 12 dicembre 2025