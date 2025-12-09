Io sono Farah a che ora inizia e finisce oggi | 10 11 e 12 dicembre 2025
Nuova mossa di Mediaset per Io sono Farah. La serie TV con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek è tornata ufficialmente in onda su Canale 5, per la felicità del pubblico. Questa estate lo show con le prime puntate ha ottenuto un certo successo, tanto che Mediaset ha deciso di fare una lunga pausa per trovare il periodo giusto per mandarlo in onda. Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire cosa accadrà a Farah, il suo Kerimsah e Tahir. Ma la serie TV turca non andrà in onda solo nella prima serata di venerdì: sono previsti anche nuovi appuntamenti nel primo pomeriggio e in seconda serata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Io sono Farah, la serie completa su Dreamers and Love in esclusiva
PALINSESTI 30 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 2025: SANDOKAN, IO SONO FARAH, ZECCHINO D’ORO
Stasera, eccezionalmente, andrà in onda una nuova puntata di alle 23,59 dopo . Da non perdere! Ecco la trama: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/io-sono-farah-anticipazioni-9-dicembre-2025-ore-2359/ - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv: Voice senior stravince, Io sono Farah battuta (e non tiene i numeri di Tradimento). E Quarto grado... ift.tt/vP58nOb Vai su X
Io Sono Farah Anticipazioni 9, 10, 11 e 12 dicembre 2025: ecco cosa succede alla dizi di Canale5 - Mediaset ha deciso di mandare in onda la serie anche in daytime da domani 10 dicembre 2025 e di aggiungere un appuntamento, anzi due, dopo le pu ... msn.com scrive
