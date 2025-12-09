Investito dall' ambulanza in via Archimede a Genova 12enne intubato e in codice rosso | stava andando a scuola

Un'ambulanza ha travolto uno studente di 12 anni a Genova, in via Archimede: il giovane è stato ricoverato in condizioni gravi al Gaslini.

