Investito da un' ambulanza mentre va a scuola intubato

Un ragazzino è stato investito da un'ambulanza mentre si recava a scuola in via Archimede a San Fruttuoso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, rendendo necessario il trasporto d'urgenza in ospedale e l'intervento di emergenza. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Un ragazzino è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi dopo che un'ambulanza lo ha investito in via Archimede a San Fruttuoso mentre andava a scuola. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di martedì 9 dicembre 2025 e la strada è stata chiusa.Il minore è stato accompagnato, intubato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

